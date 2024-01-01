Артета подтвердил, что Александр почувствовал что-то в икроножной мышце, и именно это стало причиной его отсутствия во вчерашней игре против Фулхэма. Коуч Арсенала не сообщил степень травмы, ведь украинец еще должен пройти обследование.

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Очень похоже на формирование полноценной хронической травмы икроножной мышцы, которая проявляется постоянно на фоне больших и регулярных нагрузок – в середине сезона или в конце. В предыдущий раз Саша пропустил всю предсезонку именно из-за этой травмы, сейчас она проявилась сразу после наиболее насыщенного игрового периода в Англии.

Как упоминал ранее, частые рецидивы травмы икроножной мышцы связаны с тем, что во время реабилитации нужно восстановить силу, объем и эластичность мышцы до прежнего уровня, что не является легкой задачей в случае такой малой, но сильной мышцы. Именно поэтому на восстановление от такой травмы традиционно уходит минимум 8 недель, а если пренебречь протоколом и форсировать восстановление, это может привести к хронике", – написал Дмитрий Бабелюк в авторском телеграмм-канале.

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