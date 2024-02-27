На твіч-каналі csgomc_ua пройшов благодійний стрім з CS2, який організували Олександр Зінченко та Габріел Жезус. Поєдинок можна передивитись у записі, а перемогу здобула команда Зінченка над командою Михайла Лебіги – 13:10 на мапі Mirage та 25:23 на мапі Inferno.

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Мета – зібрати 30 млн гривень на засоби РЕБ, дрони та транспорт для батальйону "Айдар". У матчі взяли участь блогери Михайло Лебіга та Микола Зирянов, а також кіберспортсмени – Володимир "Woro2k" Велетнюк, Валерій "b1t" Ваховський, Ігор "w0nderful" Жданов, Дмитро "jambo" Семера, Михайло "kane" Благін. Долучитись до збору на банку Mono можна за посиланням.

Нагадаємо, раніше Олександр виступив одним з організаторів благодійного футбольного матчу Game4Ukraine.

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