На твич-канале csgomc_ua прошел благотворительный стрим по CS2, который организовали Александр Зинченко и Габриэл Жезус. Поединок можно пересмотреть в записи, а победу одержала команда Зинченко над командой Михаила Лебиги – 13:10 на карте Mirage и 25:23 на карте Inferno.

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Цель – собрать 30 млн гривен на средства РЭБ, дроны и транспорт для батальона "Айдар". В матче приняли участие блоггеры Михаил Лебига и Николай Зырянов, а также киберспортсмены – Владимир "Woro2k" Велетнюк, Валерий "b1t" Ваховский, Игорь "w0nderful" Жданов, Дмитрий "jambo" Семера, Михаил "kane" Благин. Приобщиться к сбору на банк Mono можно по ссылке.

Напомним, ранее Александр выступил одним из организаторов благотворительного футбольного матча Game4Ukraine.

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