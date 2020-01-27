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Зинченко против "сов", Руни может встретиться с МЮ, а Челси ждет Ливерпуль: пары 1/8 финала Кубка Англии

22:25 12 Читати українською
Зинченко против "сов", Руни может встретиться с МЮ, а Челси ждет Ливерпуль: пары 1/8 финала Кубка Англии
Александр Зинченко / Сайт Манчестер Сити

Состоялась жеребьевка пар 1/8 финала Кубка Англии, в котором продолжают борьбу большинство представителей АПЛ.

Некоторые клубы проведут повторные поединки 1/16 финала, которые определят обладателя путевок в следующий раунд.

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Александр Зинченко вместе с Манчестер Сити поедет в гости к Шеффилд Уэнсдей. "Совы" занимают десятую строчку Чемпионшипа, хотя до зоны плей-офф только четыре пункта. Форвард Дерби Уэйн Руни имеет шанс сыграть против Манчестер Юнайтед, в котором он провел 13 лет. Правда, "баранам" придется дома разобраться с Нортгемптоном после нулевой ничьей на выезде. Центральным матчем стадии может стать противостояние Ливерпуля и Челси, если "красные" со второй попытки победят Шрусбери Таун.

Напомним, победителем предыдущего розыгрыша Кубка Англии стал Манчестер Сити, который в финале разбил Уотфорд (6:0).

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