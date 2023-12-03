Англійська футбольна Асоціація провела жеребкування наступного етапу змагань. Центральним матчем третього раунду буде протистояння команди Олександра Зінченка з Ліверпулем.

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Челсі Миахайла Мудрика зіграє проти Престона з Чемпіоншипу, Евертон Миколенка зустрінеться з Крістал Пелас, Бренфорд з Ярмолюком прийматиме Вулверхемптон, а Ілля Забарний з Борнмутом протистоятиме КПР. А ось Назарину Русину, який виступає за Сандерленд, дістався Ньюкасл.

Нагадаємо, що всі матчі третього раунду пройдуть в наступному календарному році. Ігри заплановані на 6 січня.

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