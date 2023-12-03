"Ми виграли багато трофеїв, але на майбутнє ми і ви, вболівальники, повинні розуміти, що це виняток. Це ненормально вигравати требл, ненормально вигравати п'ять розіграшів АПЛ за шість років. Гравцям потрібно продовжувати отримувати від цього задоволення, але часом настають погані моменти. Вони будуть цього сезону і наступного, наступного, наступного. Ви маєте бути поряд.

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І я майже впевнений, що фанати будуть з нами. Тому що це клуб, який прийшов з Мейн Роуд, часто перебував у середнині таблиці і навіть не претендував на титул. Але вболівальники були з клубом весь час", – цитує Гвардіолу The Guardian.

Нагадаємо, Манчестер Сіті вже не зможе забрати всі трофеї цього сезону, оскільки віддав Суперкубок Англії Арсеналу, а з Кубка ліги вилетів від Ньюкасла.

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