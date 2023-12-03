Зинченко против Ливерпуля, Мудрик, Миколенко и Забарный узнали имена соперников: жеребьевка Кубка Англии
Определились все пары третьего раунда Кубка Англии сезона 2023/24.
Английская футбольная Ассоциация провела жеребьевку следующего этапа соревнований. Центральным матчем третьего раунда будет противостояние команды Александра Зинченко с Ливерпулем.
Гвардиола предупредил о проблемах Манчестер Сити: "Это ненормально"
Челси Михаила Мудрика сыграет против Престона из Чемпионшипа, Эвертон Миколенко встретится с Кристал Пэлас, Брэнфорд с Ярмолюком будет принимать Вулверхэмптон, а Илья Забарный с Борнмутом будет противостоять КПР. А вот Назарину Русину, выступающему за Сандерленд, достался Ньюкасл.
Напомним, что все матчи третьего раунда пройдут в следующем календарном году. Игры запланированы на 6 января.
Арсенал впервые за 6 лет вышел в плей-офф ЛЧ, уничтожив Ланс – "канониры" забили 6 голов, Зинченко провел хороший тайм