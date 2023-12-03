Английская футбольная Ассоциация провела жеребьевку следующего этапа соревнований. Центральным матчем третьего раунда будет противостояние команды Александра Зинченко с Ливерпулем.

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Челси Михаила Мудрика сыграет против Престона из Чемпионшипа, Эвертон Миколенко встретится с Кристал Пэлас, Брэнфорд с Ярмолюком будет принимать Вулверхэмптон, а Илья Забарный с Борнмутом будет противостоять КПР. А вот Назарину Русину, выступающему за Сандерленд, достался Ньюкасл.

Напомним, что все матчи третьего раунда пройдут в следующем календарном году. Игры запланированы на 6 января.

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