"Сині" у поточному сезоні виглядали невпевнено і не виправдали очікування. Через невдачі Челсі протягом кампанії зростала невизначеність у майбутньому Маурісіо Почеттіно.

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Як повідомляє Daily Mail, у керівництва лондонців зростає відчуття, що аргентинський фахівець не заслуговує на відставку. Триматчева переможна серія в АПЛ показує, що без травм "сині" могли виступати успішніше.

Завдяки тому, що зараз у розпорядженні тренера більше гравців, він набагато частіше під час матчів використовує заміни, які впливають на результат, і вміло керує грою, здійснюючи тактичні перестановки. Перемога над Ноттінгемом Форест зміцнила віру в тренера.

Нагадаємо, що Челсі виграв три останніх матчі, забивши 10 голів та пропустивши лише два м'ячі. Наразі "сині" перебувають на сьомому місці з 57 балами.

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