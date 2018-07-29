Міжнародний кубок чемпіонів: Ліверпуль розбив Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті сильніший за Баварію

Відбулися чергові матчі Міжнародного кубка чемпіонів: Ліверпуль в англійському дербі розгромив другий склад Манчестер Юнайтед, а Манчестер Сіті у вольовому стилі здолав мюнхенську Баварію.

Молодь Жозе Моурінью, розбавлена кількома гравцями основи, протрималася рівно тайм у поєдинку з "червоними". На м'яч Мане з пенальті манкуніанці відповіли чудовим голом Перейри зі штрафного. Проте, в другій половині гри забивав вже тільки Ліверпуль. За команду Клоппа знову забив Старрідж. Потім Оджо реалізував пенальті, а Джердан Шакірі вперше забив у новому клубі.

За іншим сценарієм пройшов матч Баварії і Манчестер Сіті. Мюнхенці швидко заробили комфортну перевагу зусиллями Шабані та Роббена, але зрештою програли. Бернарду Сілва оформив дубль, а ще один м'яч забив молодий німець Лукас Нмеча. Отже, 3:2 на користь Сіті. Відзначимо, що весь поєдинок у складі "містян" провів Олександр Зінченко. Українець знову грав на лівому фланзі оборони.

Міжнародний кубок чемпіонів

Манчестер Юнайтед – Ліверпуль – 1:4

Голи: Перейра, 31 – Мане, 28 (пенальті), Старрідж, 66, Оджо, 74 (пенальті), Шакірі, 82

Баварія – Манчестер Сіті – 2:3

Голи: Шабані, 15, Роббен, 24 – Б. Сілва, 41, 70, Нмеча, 51