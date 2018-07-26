Зінченко проти Ліверпуля: компліменти та високі оцінки від англійських ЗМІ і відео всіх дій українця

Український хавбек Олександр Зінченко провів хороший матч за Манчестер Сіті проти Ліверпуля. Англійські видання гідно оцінили гру українця.

Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі Манчестер Сіті на матч проти Ліверпуля в рамках Міжнародного кубка чемпіонів, де його команда поступилася з рахунком 1:2. Як і обіцяв напередодні Хосеп Гвардіола, українець зайняв місце в опорній зоні "містян" і діяв там до кінця першого тайму.

Зінченко намагався зв'язувати гру команди в центрі поля та декілька разів гостро кидав партнерів у прорив. Після перерви 21-річний футболіст перемістився на позицію лівого центрального захисника (Сіті грав з трьома центрбеками) – провалів не припускався. На 64 хвилині українець покинув поле.

Зінченко має піти чи залишитись – фанати Манчестер Сіті визначились зі своїм вердиктом

Високі оцінки англійських ЗМІ

Видання Manchester Evening News поставило Зінченку досить високі 7 балів – лише Ерік Гарсія отримав більше у складі Манчестер Сіті.

Олександр дуже класно виглядав у першому таймі. В ролі центральної фігури "містян" українець забезпечував команді впевнений рух вперед. Коли Зінченко повернувся на лівий фланг захисту, діяв не настільки добре.

Профільний портал City Watch також високо оцінив гру Зінченка – 7,5 балів. Знову ж таки, кращим за нього в команді Гвардіоли був тільки Ерік Гарсія.

Незважаючи на погану гру проти Борусії Д, Зінченко знову вийшов у стартовому складі Ман Сіті і тепер виглядав абсолютно іншим футболістом. Він був дуже швидким і точним у передачах, формував гру команди у півзахисті з глибини. У другому таймі Олександр почав грати лівого центрального захисника, але не виглядав чужим на цій позиції і продовжував підтримувати атаку з глибини.

Відео всіх дій Зінченка у матчі Манчестер Сіті – Ліверпуль: