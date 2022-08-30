Напередодні стало відомо про інтерес лондонського клубу до 21-річного українця. Однак покупка Мудрика не розглядалася як пріоритетна, повідомляє The Athletic.

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За інформацією видання, Арсенал справді шукав підсилення на лівий фланг атаки. Головним кандидатом був вінгер Вулверхемптона Пудру Нету. Мудрик був лише однією з альтернатив на випадок, якщо не вдасться домовитися з португальцем.

Зрештою, "канонірам" доведеться коригувати свою трансферну стратегію. Річ у тім, що в матчі проти Фулхема отримав травму Мохамед Елнені. Єгиптянин може надовго залишитися поза грою. Враховуючи проблеми зі здоров'ям ще й Томаса Партея, Арсеналу може знадобитися підписання футболіста схожого профілю. За таких умов лондонцям доведеться забути про покупку вінгера. Фінансів на два трансфери у клубу немає.

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