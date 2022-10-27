Захисник Арсенала Олександр Зінченко продовжує заліковувати пошкодження, через яке не може допомогти "канонірам".

Українець не грав у останніх шести поєдинках Арсенала та пропустить гру з ПСВ, повідомляє Evening Standard.

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Втім, є і хороші новини: Зінченко вже почав займатись, хоч і не приступив до повноцінних тренувань. Арсенал не форсує повернення Олександра, однак, за інформацією джерела, воно не за горами.

До слова, Зінченко зіграв у 6 поєдинках за Арсенал у поточному сезоні, в яких відзначився однією результативною передачею.

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