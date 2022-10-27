Защитник Арсенала Александр Зинченко продолжает залечивать повреждение, из-за которого не может помочь "канонирам".

Украинец не играл в последних шести поединках Арсенала и пропустит игру из ПСВ, сообщает Evening Standard.

Зинченко может избавиться от главного конкурента – поможет клуб, ранее расчистивший путь для Миколенко

Впрочем, есть и хорошие новости: Зинченко уже начал заниматься, хотя и не приступил к полноценным тренировкам. Арсенал не форсирует возвращение Александра, однако, по информации источника, оно не за горами.

К слову, Зинченко сыграл в шести поединках за Арсенал в текущем сезоне, в которых отметился одной результативной передачей.

Арсенал впервые в сезоне АПЛ сыграл вничью – ключевая ошибка нового конкурента Зинченко и полный провал Жезуса