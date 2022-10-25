Кіран Тірні може возз'єднатися з Унаї Емері в Астон Віллі, інформує Football London.

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Іспанець вчора очолив кризових бірмінгемців і явно попросить підсилення вже взимку. Саме Емері підписував Тірні в Арсенал 3 роки тому. Шотландець вважався одним з ключових гравців "канонірів", хоча й часто отримував травми. У нинішній кампанії становище Тірні стало ще гіршим – позицію лівого захисника доводиться ділити з новачком Олександром Зінченком і універсалом Такехіро Томіясу. Кіран далеко не завжди виходить зі старту, тому може наважитися на зміну клубної прописки.

Цікаво, що раніше Астон Вілла допомогла іншому українцю – Віталію Миколенку. У січні цього року бірмінгемці придбали Люку Діня у Евертона, а на місце француза прийшов вихованець Динамо.

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