Зінченко може позбутися головного конкурента – допоможе клуб, який раніше розчистив шлях для Миколенка
Арсенал має нагоду вигідно продати когось зі своїх лівих захисників.
Кіран Тірні може возз'єднатися з Унаї Емері в Астон Віллі, інформує Football London.
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Іспанець вчора очолив кризових бірмінгемців і явно попросить підсилення вже взимку. Саме Емері підписував Тірні в Арсенал 3 роки тому. Шотландець вважався одним з ключових гравців "канонірів", хоча й часто отримував травми. У нинішній кампанії становище Тірні стало ще гіршим – позицію лівого захисника доводиться ділити з новачком Олександром Зінченком і універсалом Такехіро Томіясу. Кіран далеко не завжди виходить зі старту, тому може наважитися на зміну клубної прописки.
Цікаво, що раніше Астон Вілла допомогла іншому українцю – Віталію Миколенку. У січні цього року бірмінгемці придбали Люку Діня у Евертона, а на місце француза прийшов вихованець Динамо.
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