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Зінченко прокоментував перемогу Манчестер Сіті в Кубку ліги – українець озвучив ідею щодо перейменування трофею

11:05 1211 Читать на русском
Зінченко прокоментував перемогу Манчестер Сіті в Кубку ліги – українець озвучив ідею щодо перейменування трофею
Олександр Зінченко з Кубком ліги / інстаграм Олександра Зінченка

Українець Олександр Зінченко підсумував перемогу Манчестер Сіті у фіналі Кубка англійської ліги над Астон Віллою.

41’ Мбвана Саматта
 
Серхіо Агуеро 20’
Родрі 30’
20’ Серхіо Агуеро
30’ Родрі
41’ Мбвана Саматта

"У роздягальні хтось сказав, що ми повинні перейменувати цей трофей у Кубок Клаудіо Браво. Своїм сейвом Клаудіо знову здобув його для нас. Усі говорили про нього в роздягальні.

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Це була велика битва. Астон Вілла організовано зіграла в обороні, але ми всі це розуміли – це ж був фінал кубка.

Неймовірні відчуття – виграти цей трофей знову. Грати на цьому стадіоні теж неймовірно. Ми робили це тричі поспіль, і для нас дуже важливо вигравати кожен титул.

У нас неймовірна команда, ми хочемо боротися за всі титули. Зараз усі щасливі, але ми повинні думати про наступні ігри – на нас чекають нові виклики. Ми повинні зосередитись на нашій ефективності у кожній грі, а в кінці сезону побачимо, чи був він успішним для нас. Ми все ще боремося за інші титули. Важливо робити свою роботу, а що буде далі – побачимо.

У нас є Ліга чемпіонів та Кубок Англії, ми будемо боротися за ці титули. Побачимо, що вийде. Усі думають про наступну гру і не загадують далеко вперед", – цитує Зінченка офіційний сайт Манчестер Сіті.

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Теги
Астон Вілла - Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті Олександр Зінченко Олександр Зінченко Головне Англія Українці за кордоном Кубок англійської ліги 2019/20 Клаудіо Браво Клаудіо Браво Кубок англійської ліги
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