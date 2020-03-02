Зінченко прокоментував перемогу Манчестер Сіті в Кубку ліги – українець озвучив ідею щодо перейменування трофею

Українець Олександр Зінченко підсумував перемогу Манчестер Сіті у фіналі Кубка англійської ліги над Астон Віллою.

"У роздягальні хтось сказав, що ми повинні перейменувати цей трофей у Кубок Клаудіо Браво. Своїм сейвом Клаудіо знову здобув його для нас. Усі говорили про нього в роздягальні.

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Це була велика битва. Астон Вілла організовано зіграла в обороні, але ми всі це розуміли – це ж був фінал кубка.

Неймовірні відчуття – виграти цей трофей знову. Грати на цьому стадіоні теж неймовірно. Ми робили це тричі поспіль, і для нас дуже важливо вигравати кожен титул.

У нас неймовірна команда, ми хочемо боротися за всі титули. Зараз усі щасливі, але ми повинні думати про наступні ігри – на нас чекають нові виклики. Ми повинні зосередитись на нашій ефективності у кожній грі, а в кінці сезону побачимо, чи був він успішним для нас. Ми все ще боремося за інші титули. Важливо робити свою роботу, а що буде далі – побачимо.

У нас є Ліга чемпіонів та Кубок Англії, ми будемо боротися за ці титули. Побачимо, що вийде. Усі думають про наступну гру і не загадують далеко вперед", – цитує Зінченка офіційний сайт Манчестер Сіті.

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