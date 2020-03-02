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Зинченко прокомментировал победу Манчестер Сити в Кубке лиги – украинец озвучил идею о переименовании трофея

11:20 121 Читати українською
Зинченко прокомментировал победу Манчестер Сити в Кубке лиги – украинец озвучил идею о переименовании трофея
Александр Зинченко с Кубком лиги / инстаграм Александра Зинченко

Украинец Александр Зинченко подытожил победу Манчестер Сити в финале Кубка английской лиги над Астон Виллой.

41’ Мбвана Саматта
 
Серхио Агуэро 20’
Родри 30’
20’ Серхио Агуэро
30’ Родри
41’ Мбвана Саматта

"В раздевалке кто-то сказал, что мы должны переименовать этот трофей в Кубок Клаудио Браво. Своим сейвом Клаудио снова добыл его для нас. Все говорили о нем в раздевалке.

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Это была большая битва. Астон Вилла организовано сыграла в обороне, но мы все это понимали – это же был финал кубка.

Невероятные ощущения – выиграть этот трофей снова. Играть на этом стадионе тоже невероятно. Мы делали это трижды подряд, и для нас очень важно выигрывать каждый титул.

У нас невероятная команда, мы хотим бороться за все титулы. Сейчас все счастливы, но мы должны думать о следующих играх – нас ждут новые вызовы. Мы должны сосредоточиться на нашей эффективности в каждой игре, а в конце сезона увидим, был ли он успешным для нас. Мы все еще боремся за другие титулы. Важно делать свою работу, а что будет дальше – посмотрим.

У нас есть Лига чемпионов и Кубок Англии, мы будем бороться за эти титулы. Посмотрим, что получится. Все думают о следующей игре и не загадывают далеко вперед", – цитирует Зинченко официальный сайт Манчестер Сити.

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Теги
Англия Украинцы за рубежом Кубок английской лиги 2019/20 Астон Вилла - Манчестер Сити Клаудио Браво Клаудио Браво Манчестер Сити Манчестер Сити Кубок английской лиги Александр Зинченко Александр Зинченко
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