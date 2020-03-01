Зінченко втретє поспіль виграв із Манчестер Сіті Кубок ліги – відеоогляд перемоги над Астон Віллою

Манчестер Сіті обіграв Астон Віллу у фіналі Кубка англійської ліги та виграв трофей втретє поспіль. Дивіться відео голів та огляд матчу Астон Вілла – Манчестер Сіті (1:2).

Матч Астон Вілла – Манчестер Сіті стартував о 18:30 за Києвом. Олександр Зінченко вийшов з перших хвилин та відіграв весь поєдинок на позиції лівого захисника.

Манчестер Сіті виграв Кубок ліги, здобувши важку перемогу над Астон Віллою – Зінченко провів повний матч

"Містяни" відкрили рахунок на 20-й хвилині – Агуеро забив після передачі Фодена. Підопічні Гвардіоли не збавили обертів і збільшили свою перевагу завдяки голу Родрі, який замкнув подачу з кутового. Втім, ще в першому таймі Саматта випередив Зінченка та Фернандінью та відіграв один гол.

Другий тайм поєдинку голів не приніс. Манчестер Сіті та Олександр Зінченко виграють Кубок англійської ліги третій рік поспіль.