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Зінченко втретє поспіль виграв із Манчестер Сіті Кубок ліги – відеоогляд перемоги над Астон Віллою

21:05 629 Читать на русском
Зінченко втретє поспіль виграв із Манчестер Сіті Кубок ліги – відеоогляд перемоги над Астон Віллою
Астон Вілла – Манчестер Сіті – відео голів та огляд матчу 1 березня 2020

Манчестер Сіті обіграв Астон Віллу у фіналі Кубка англійської ліги та виграв трофей втретє поспіль. Дивіться відео голів та огляд матчу Астон Вілла – Манчестер Сіті (1:2).

41’ Мбвана Саматта
 
Серхіо Агуеро 20’
Родрі 30’
20’ Серхіо Агуеро
30’ Родрі
41’ Мбвана Саматта

Матч Астон Вілла – Манчестер Сіті стартував о 18:30 за Києвом. Олександр Зінченко вийшов з перших хвилин та відіграв весь поєдинок на позиції лівого захисника.

Манчестер Сіті виграв Кубок ліги, здобувши важку перемогу над Астон Віллою – Зінченко провів повний матч

"Містяни" відкрили рахунок на 20-й хвилині – Агуеро забив після передачі Фодена. Підопічні Гвардіоли не збавили обертів і збільшили свою перевагу завдяки голу Родрі, який замкнув подачу з кутового. Втім, ще в першому таймі Саматта випередив Зінченка та Фернандінью та відіграв один гол.

Другий тайм поєдинку голів не приніс. Манчестер Сіті та Олександр Зінченко виграють Кубок англійської ліги третій рік поспіль.

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