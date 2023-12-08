Манчестер Юнайтед в минулому місяці здобув три перемоги в АПЛ. Зовсім не дивно, що наставника манкуніанців Еріка Тен Хага визнали найкращим тренером за підсумками листопада. Про це повідомив офіційний сайт АПЛ.

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Звання найкращого гравця дісталося Харрі Магуайру. 30-річний захисник взяв участь у всіх трьох матчах Манчестер Юнайтед у листопаді. Магуайр зробив найбільшу кількість блокувань, він п'ятий за кількістю виносів та на другому місці за кількістю виграних повітряних єдиноборств.

Партнер Харрі по команді Алехандро Гарначо став автором найкращого гола. За нагороду також змагався захисник Арсенала Олександр Зінченко. В листопаді українець забив у ворота Бернлі.

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