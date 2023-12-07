Михайло Мудрик уже другий поєдинок поспіль зумів потрапити до стартового складу Челсі і навіть оформив асист на Коула Палмера у матчі проти Манчестер Юнайтед (1:2). Щоправда, це не допомогло отримати відверто високі оцінки від статистичних порталів – чимала кількість змарнованих нагод і брак при передачах перекрили гольовий пас.

Мудрик відзначився асистом у матчі проти Манчестер Юнайтед – відео результативної дії

Днем раніше божевільний матч видав лондонський Арсенал, який зумів вирвати перемогу у скромного Лутона лише на 97 хвилині (4:3). Передасистом відзначився Олександр Зінченко, який вийшов на поле в середині другого тайму. Найуспішнішим серед українських легіонерів у цьому турі став Ілля Забарний, який знову претендує на звання гравця матчу – "вишні" в Лондоні переграли Крістал Пелас (0:2). Про це і не тільки дивіться у нашому новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

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