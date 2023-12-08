Манчестер Юнайтед в прошлом месяце одержал три победы в АПЛ. Совсем неудивительно, что наставника манкунианцев Эрика Тен Хага признали лучшим тренером по итогам ноября. Об этом сообщил официальный сайт АПЛ.

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Звание лучшего игрока досталось Харри Магуайру. 30-летний защитник принял участие во всех трех матчах Манчестер Юнайтед в ноябре. Магуайр сделал наибольшее количество блокировок, он пятый по количеству выносов и на втором месте по количеству выигранных воздушных единоборств.

Партнер Харри по команде Алехандро Гарначо стал автором лучшего гола. За награду также соревновался защитник Арсенала Александр Зинченко. В ноябре украинец забил в ворота Бернли.

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