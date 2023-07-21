Арсенал розпочав турне Сполученими Штатами Америки, розбивши у першому матчі команду зірок МЛС з рахунком 5:0. Олександр Зінченко до заявки не потрапив, але це не завадило йому отримати свою хвилину слави.

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Українець на розминці продемонстрував неабияку техніку. Компанію Зінченку склали Елнені та Райс, із якими Сашко ефектно перепасовувався, не опускаючи м'яч на газон. На десерт Зінченко продемонстрував один із легендарних фінтів Роналдінью, тримаючи м'яч на голові. Уболівальники належно оцінили вміння гравця збірної України, нагородивши його овацією.

Вражені були навіть Елнені з Райсом (останній нещодавно став рекордним придбанням в історії Арсенала – за нього виклали 116 мільйонів євро без урахування бонусів).

Нагадаємо, у сезоні 2022/23 Арсенал тривалий час лідирував в АПЛ, але таки віддав титул Манчестер Сіті. Саме проти команди Гвардіоли "каноніри" розпочнуть новий сезон – 6 серпня команди розіграють Суперкубок Англії.

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Zinchenko makes football look so easy



(via @MLS)pic.twitter.com/4yGgxbIBM2 — ESPN FC (@ESPNFC) July 20, 2023