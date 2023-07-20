"Зінченко – дуже хороший футболіст, виняток з правил. Він народився біля ангела, і Бог прийняв його за свого сина.

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Крім майстерності, Зінченко має харизму і фарт, що теж дуже важливо. Видно, що він порядний, інтелектуальний та відкритий хлопець. Такий футболіст гратиме у будь-якій команді", – сказав Кварцяний в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, нині Олександр перебуває з Арсеналом у США, де лондонці проводять передсезонне турне. Українець продовжує заліковувати травму литкового м'яза і вже пропустив спаринги проти Уотфорда та Нюрнберга. Не потрапив він і у заявку на матч проти зірок МЛС, в якому "каноніри" розгромили суперника з рахунком 5:0.

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