Арсенал начал турне по Соединенным Штатам Америки, разбив в первом матче команду звезд МЛС со счетом 5:0. Александр Зинченко в заявку не попал, но это не помешало ему получить свою минуту славы.

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Украинец на разминке продемонстрировал незаурядную технику. Компанию Зинченко составили Элнени и Райс, с которыми Саша эффектно перепасовывался, не опуская мяч на газон. На десерт Зинченко продемонстрировал один из легендарных финтов Роналдиньо, держа мяч на голове. Болельщики по достоинству оценили умения игрока сборной Украины, наградив его овацией.

Впечатлены были даже Элнени с Райсом (последний недавно стал рекордным приобретением в истории Арсенала – за него выложили 116 миллионов евро без учета бонусов).

Напомним, в сезоне 2022/23 Арсенал долгое время лидировал в АПЛ, но все же отдал титул Манчестер Сити. Именно против команды Гвардиолы "канониры" начнут новый сезон – 6 августа команды разыграют Суперкубок Англии.

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Zinchenko makes football look so easy



(via @MLS)pic.twitter.com/4yGgxbIBM2 — ESPN FC (@ESPNFC) July 20, 2023