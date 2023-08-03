Лівий захисник Арсенала і збірної України вдруге став батьком. У середу, 2 серпня, дружина футболіста Влада Седан народила дівчинку. Про це щаслива мама повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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"Ласкаво просимо у світ, принцесо", – написала Влада, опублікувавши фотографію щасливої родини. Це вже друга дівчинка в родині Зінченків.

Влада та Олександр Зінченко одружилися в серпні 2020 року. Через рік вони вперше стали батьками – у них народилася донька Єва.

Нагадаємо, вже 5 серпня Олександр у статусі капітана виведе свою команду на благодійний матч Game4Ukraine, який відбудеться в Лондоні на домашній арені Челсі. Йому протистоятиме команда Андрія Шевченка. Мета поєдинку – зібрати кошти для відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею в Чернігівській області, зруйнованого російськими окупантами.