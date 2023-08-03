Украинский защитник не смог помочь "канонирам" в конце сезона 2022/23. Александр Зинченко получил травму, которая не позволила ему провести с командой летние сборы. Микель Артета считает, что украинец скоро вернется к полноценным тренировкам с основным составом Арсенала.

Зинченко во второй раз стал отцом

"Я думаю, что Зинченко близок к полному восстановлению. Я думаю, что он начнет тренироваться с командой, и, надеюсь, мы вернем его очень скоро", – цитирует наставника "канониров" клубный сайт.

Напомним, что Александр Зинченко присоединился к Арсеналу в 2022 году. За лондонцев защитник отыграл в 33 матчах, забив один гол и отдав два ассиста. Всего из-за травм Александр пропустил 17 матчей Арсенала.

Реал – МЮ: Лунин заставил испанские СМИ раскаяться – известный журналист признал свою ошибку, но Marca удивляет