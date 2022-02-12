Зінченко у стартовому складі на матч з Норвічем / Фото Ман Сіті

Український легіонер Олександр Зінченко вийде на поле з перших хвилин на поєдинок проти аутсайдера турніру Норвіча.

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Для Зіни це перша поява в стартовому складі у новому році. Лідер збірної України виходив на заміну у матчі Кубка Англії проти Фулхема (4:1). Загалом у нинішньому сезоні Олександр провів 13 матчів, в яких відзначився двома асистами.

До поєдинку Ман Сіті підходить беззаперечним лідером перегонів, Норвіч – 18-та сходинка.

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