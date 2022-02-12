Зинченко в стартовом составе на матч с Норвичем / Фото Ман Сити

Украинский легионер Александр Зинченко выйдет на поле с первых минут на поединок против аутсайдера турнира Норвича.

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Для Зины это первое появление в стартовом составе в новом году. Лидер сборной Украины выходил на замену в матче Кубка Англии против Фулхэма (4:1). В общей сложности в нынешнем сезоне Александр провел 13 матчей, в которых отметился двумя ассистами.

До поединка Ман Сити подходит безоговорочным лидером гонки, Норвич – 18-е место.

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