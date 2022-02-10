"Кевін забиває багато голів, Бернардо багато забиває, Рахім та Гюндоган теж. Тому що у нас немає нападника, а забивати нам треба. У нас достатньо гравців, які вміють вчасно опинитися у штрафному майданчику та забити.

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Шанси на титул? У Ліверпуля залишаються два перенесені матчі. Після цього ми побачимо, який буде розрив. Попереду ще 14 ігор, багато очок, за які потрібно боротися, та складніші ігри, ніж сьогодні. Усі суперники є серйозними конкурентами, і на цьому етапі набрати 60 очок – це вражає. Ми дуже добре впоралися із завданням", — цитує Гвардіолу BBC.

Після 24-х турів АПЛ Манчестер Сіті лідирує з 12-очковим відривом. Марез, де Брюйне, Стерлінг та Сілва у нинішньому сезоні англійської першості забили по 7 м'ячів.

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