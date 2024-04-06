Український півзахисник Арсенала Олександр Зінченко потрапив до символічної збірної 31-го туру АПЛ за версією WhoScored.

Арсенал повернувся на вершину АПЛ, впевнено перегравши Лутон – Зінченко вийшов у основі вперше за два місяці

Нагадаємо, 27-річний футболіст вийшов у старті проти Лутона (2:0) – вперше за останні 2 місяці після травми. Українець провів на полі 74 хвилини і отримав за свою гру оцінку 7,61.

Нагадаємо, у поточному сезоні Зінченко відіграв за Арсенал 30 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 2 асисти. Його контракт з "канонірами" чинний до літа 2026 року. Transfermarkt оцінює Олександра у 42 млн євро.

Чому Мудрик не святкував переможний гол, а в Миколенка вселився Зінченко – 2 українців продадуть в АПЛ за грубі мільйони