Зінченко потрапив до символічної збірної туру АПЛ за версією WhoScored
Статистичний портал включив Олександра Зінченка у топ-11 найкращих гравців Англії.
Український півзахисник Арсенала Олександр Зінченко потрапив до символічної збірної 31-го туру АПЛ за версією WhoScored.
Арсенал повернувся на вершину АПЛ, впевнено перегравши Лутон – Зінченко вийшов у основі вперше за два місяці
Нагадаємо, 27-річний футболіст вийшов у старті проти Лутона (2:0) – вперше за останні 2 місяці після травми. Українець провів на полі 74 хвилини і отримав за свою гру оцінку 7,61.
Нагадаємо, у поточному сезоні Зінченко відіграв за Арсенал 30 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 2 асисти. Його контракт з "канонірами" чинний до літа 2026 року. Transfermarkt оцінює Олександра у 42 млн євро.
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