Матч, як і онлайн-трансляція Арсенал – Лутон, стартував 3 квітня о 21:30 за київським часом. Поєдинок на "Емірейтс" мав важливе значення для північних лондонців, адже у випадку перемоги вони б вийшли на першу місце (принаймні, на добу). І навпаки – втрата очок дозволила б Манчестер Сіті потіснити "канонірів" на третю сходинку.

Суперник виглядав цілком прохідним. Безвиграшна серія Лутона тривала 10 матчів у всіх турнірах при 7 поразках, внаслідок чого команда опустилась у зону вильоту. Втім, на цьому відрізку новачок АПЛ мав 4:4 з Ньюкаслом, а Тоттенхем з Астон Віллою перемогли його лишень завдяки голам на останніх хвилинах. Арсенал мав налаштовуватись на важкий бій.

Партнер проєкту – ліцензійний букмекер GGBET з найширшою лінією понад 70 видів спорту та дисциплін кіберспорту. Крім цього, компанія створює унікальний україномовний контент на YouTube, а також активно допомагає нашим захисникам з 93 ОМБр.



На такий важливий матч Мікель Артета випустив Зінченка. Це була перша поява українця в основі "гармашів" після травми й відновлення – востаннє таку честь Олександру виказали аж два місяці тому. Виходи на заміну показували, що Сашко важко набирає форму, але з Лутоном гра покращилась суттєво.

Арсенал тотально домінував у першому таймі, взагалі нічого не дозволивши супернику. 63% володіння лондонці конвертували в 11 ударів по воротах (проти 2-х у Лутона). Із загостренням все було не настільки весело – господарі награли на 0,8 очікуваних голів. Тим не менш, за моментами "каноніри" мали 4:0 на свою користь".

Тим не менш, перша реально небезпечна контратака із завершенням призвела до взяття воріт гостей. Сміт-Роу накрив Мпензу в центрі й скинув м'яч Едегору, а той пройшов уперед та віддав проникний пас Хаверц. Сам Мартін побіг на лівий край штрафного, куди й викотив передачу Кай – далі стався удар у дальній кут. 1:0!

На 34-й хвилині підопічні Мікеля Артети могли подвоїти перевагу. Парті замість дальнього удару виконав хитру передачу на лінію півкола, де відкрився Едегор. Мартін моментально видав розрізний пас Сміту-Роу, а Еміль пробив у голкіпера з рикошетом – добивання ж від Нельсона та Едегора накрили.

На 41-й же хвилині усіх здивував Вайт, який відкрився на позиції десятки й виконав розворот майже у стилі Зідана. Далі пішов пас на Нельсона, а той запустив на край штрафного Хаверца. Постріл Кая парирував Камінскі, однак вже на 44-й йому довелося виймати м'яч із сітки вдруге.

Героями стали Сміт-Роу і Нельсон. Перший прийняв пас на хід від Троссара й прорвався лівим флангом до межі поля, після чого виконав простріл у воротарський майданчик. Нельсон замикав, а м'яч від ноги Хасіоки залетів у ворота – автогол, 2:0.

До речі, Нельсон вийшов у старті Арсенала в АПЛ вперше з липня 2020 року, пропустивши 3 роки й 263 дні. Більше часу без основи в історії клубу мали тільки Матьє Фламіні (5 років 126 днів) і Сол Кемпбел (3 роки й 296 днів). На перерву команди відправились за комфортної переваги північних лондонців.

Другий же тайм виявився повним розчаруванням. Моментів не виникало майже до фінального свистка. Та що там моментів – перший удар по воротах вболівальники побачили аж на 80-й хвилині, коли Томіясу пробив з-за меж штрафного повз праву стійку. На 88-й же з дистанції приклався Нкетія, який цілив у лівий нижній. Камінскі парирував.

Лутон нічим цікавим не відповів, тож фінальний свисток зафіксував перемогу Арсенала з рахунком 2:0. Північні лондонці набрали 65 очок, бодай на добу очоливши турнірну таблицю АПЛ. Ліверпуль і Манчестер Сіті відстають на 1 заліковий бал – але мерсисайдці свій матч ще не зіграли.

Кілька слів про Зінченка. Українець провів дуже симпатичний матч, працюючи у звичній ролі інвертованого вінгера. Із 66 передач 55 виявились точними (83%), що за мірилами Олександра навіть низько – одного разу він взагалі серйозно обрізав команду. Тим не менш, позитив переважав, а фірмові вертикальні передачі низом крізь лінії нікуди не поділись.

Ефективність у обороні теж була високою. Зінченко виграв усі 4 єдиноборства (1 у повітрі), жодного разу не дав переграти себе на дриблінгу (при двох спробах), виконав 5 виносів і 2 перехоплення. Молодець!

У наступному матчі АПЛ Арсенал 6 квітня зіграє на виїзді проти Брайтона. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: Арсенал переможе Брайтон. Коефіцієнт на звитягу команди Олександра Зінченка – 1,65. На тріумф підопічних Роберто Де Дзербі дають аж 4,86. Нічию оцінили в 4,41. У матчах цих команд проводять чимало голів, тому можна розраховувати, що Арсенал і Брайтон на двох заб'ють більше 3 голів (букмекер GGBET пропонує на це коефіцієнт 1,87).

Ярмолюк та Де Дзербі видали один з найгірших матчів сезону АПЛ – українець першим пішов з поля після серії помилок