Украинский полузащитник Арсенала Александр Зинченко попал в символическую сборную 31-го тура АПЛ по версии WhoScored.

Арсенал вернулся на вершину АПЛ, уверенно переиграв Лутон – Зинченко вышел в основе впервые за два месяца

Напомним, 27-летний футболист вышел в старте против Лутона (2:0) – впервые за последние 2 месяца после травмы. Украинец провел на поле 74 минуты и получил за свою игру оценку 7,61.

Напомним, в текущем сезоне Зинченко отыграл за Арсенал 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста. Его контракт с "канонирами" действует до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает Александра в 42 млн евро.

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