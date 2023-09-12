Украинский легионер "канониров" занял второе место в рейтинге левых защитников АПЛ от издания Givemesport. Лучше Зинченко признали только Эндрю Робертсона из Ливерпуля.

Миколенко может покинуть Эвертон – защитник сборной Украины не входит в планы наставника

"Если бы Зинченко в предыдущие несколько лет играл практически за любую другую команду Премьер-лиги, мы бы уже хорошо осознавали масштабы его таланта. Однако он только сейчас получает заслуженное признание после своего перехода в Арсенал прошлым летом. Хотя на стадионе Этихад его использовали редко, он стал ключевым игроком "канониров" Микеля Артеты, играя в перевернутой роли, что позволяет ему дополнять полузащиту и способствовать развитию атак.

Технические способности Зинченко безупречны, а его лидерские качества и опыт игры в командах-победителях лиги оказались жизненно важными в команде, полной молодых игроков. Если Арсенал в этом сезоне станет лучшим и сдвинет Манчестер Сити, ждите, что украинец сыграет большую роль в борьбе за титул", – комментарии от автора статьи Джона Рэдклиффа.

После украинца в рейтинге расположились Люк Шоу (Манчестер Юнайтед), Натан Аке (Манчестер Сити), Бен Чилвелл (Челси), Первис Эступиньян (Брайтон), Дэн Берн (Ньюкасл), Рико Генри (Брентфорд), Тайрик Митчелл (Кристал Пэлас) Эмерсон Пальмиери (Вест Хэм).

Зинченко наладил билд-ап, закрыл самого дорогого из "дьяволов" и отчитал звезду Арсенала – комплименты за победу над МЮ