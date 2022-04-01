Вчора, 31 березня, стало відомо про приїзд 23-річного Андрія Кравчука у табір Манчестер Сіті. Півзахисник, який нещодавно покинув московське Торпедо, тренуватиметься з молодіжною командою "містян" до кінця поточного сезону.

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Вагому роль у цьому відіграв Олександр Зінченко, який добре знайомий з Кравчуком – обоє свого часу перебували в академії Шахтаря.

"Звісно, я б хотів, щоб обставини були дещо іншими, але було добре знову зустрітися з Андрієм. Я знаю, як багато означає для нього футбол і як він може допомогти нам у ці важкі часи. Хотів би подякувати своєму клубу за те, що надав йому можливість тренуватися з нами", – цитує Зінченка Mirror.

Кравчук раніше виступав за молодіжку Шахтаря та Олімпік. Минулого року перебрався в Торпедо, контракт із яким розірвав після початку повномасштбаної війни в Україні. Виступав за збірні України різних вікових категорій – зокрема, провів 4 матчі за команду U-21.

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