Вчера, 31 марта, стало известно о приезде 23-летнего Андрея Кравчука в лагерь Манчестер Сити. Полузащитник, недавно покинувший московское Торпедо, будет тренироваться с молодежной командой "горожан" до конца текущего сезона.

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Весомую роль в этом сыграл Александр Зинченко, который хорошо знаком с Кравчуком – оба в свое время находились в академии Шахтера.

"Конечно, я бы хотел, чтобы обстоятельства были несколько иными, но было хорошо снова встретиться с Андреем. Я знаю, как много значит для него футбол и как он может помочь нам в эти трудные времена. Хотел бы поблагодарить свой клуб за то, что предоставил ему возможность тренироваться с нами", – цитирует Зинченко Mirror.

Кравчук ранее выступал за молодежку Шахтера и Олимпик. В прошлом году перебрался в Торпедо, контракт с которым расторг после начала полномасштабной войны в Украине. Выступал за сборные Украины разных возрастов – в частности, провел 4 матча за команду U-21.

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