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Зинченко начал предсезонку с Манчестер Сити – фото украинца говорят сами за себя

20:26 113 Читати українською
Зинченко начал предсезонку с Манчестер Сити – фото украинца говорят сами за себя
Александр Зинченко в Манчестер Сити

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко начал готовиться к сезону 2018/19 в составе Манчестер Сити. Интересно, что у него была совсем немногочисленная компания знакомых лиц.

Большинство игроков Манчестер Сити находились или до сих пор выступают на ЧМ-2018, поэтому они не вернулись в команду Гвардиолы. Зато к тренировкам приступили такие игроки первой команды, как: Фоден, Ляпорт, Адерабийо, Диас и Зинченко, которого сватают в Вулверхэмптон. Также начали работу Джо Харт, Берсант Селина, Джейсон Денайер и Патрик Робертс, которые вернулись из аренд, и игроки академии.

К слову, с момента последних сообщений о близком трансфер Александра прошло уже несколько дней, а воз до сих пор там. Никакой новой информации о том, продвигаются ли переговоры с новичком АПЛ, нет. В то же время 21-летний украинец заявил в беседе с Footballhub, что ничего не знает о трансфере и "сам читает все в интернете".

Зинченко может стать рекордным подписанием Вулверхэмптона

Зинченко в полную силу и с улыбкой работал на первой тренировке Сити и пока не выглядит похожим на человека, который готовится уходить из команды. Скорее всего, если он и покинет ряды чемпионов Англии, то не по своей воле. Манчестерцы собираются покупать Мареза и Жоржинью и не против хоть что-то заработать на продажах своих игроков.

Manchester Evening News намекает, что Зинченко может поехать и сыграть в составе Манчестер Сити товарищеские матчи против Боруссии Дортмунд, Ливерпуля и Баварии, если его ситуация не сдвинется с места. Именно группа из игроков, которые сегодня приступили к тренировкам, должна отправиться в турне по США, первый матч которого состоится 20 июля.

Хосеп Гвардиола заявил, что предоставит всем своим игрокам, принимавшим участие в Чемпионате мира 2018, минимум по 3 недели отдыха. "Даже если мы не покажем в товарищеских матчах хорошей игры, ничего страшного. Эти ребята заслужили перевести дух".

Александр Зинченко в Манчестер Сити: тренировка на старте подготовки к сезону 2018/19

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