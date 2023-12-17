Неділя в рамках 17-го туру англійської Прем'єр-ліги прпопонує чимало цікавого для українських фанатів. Стартові склади та посилання на прямі трансляції – у цій новині на Футбол 24.

Ярмолюк і Зінченко / Фото зі соцмереж

Сьогодні о 16:00 свої матчі проводять дві команди наших легіонерів. Арсенал Олександра Зінченка приймає Брайтон Роберто Де Дзербі. Астон Вілла у минулому турі зняла скальп якраз "канонірів", а цього разу завітає до іншого українця – Єгора Ярмолюка з Брентфорда.

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Зінченко після відпочинку в ЛЧ повернувся до основи Арсенала. Артета повністю повторив склад, який програв Віллі. Натомість Ярмолюк другий матч поспіль розпочне з лави запасних.

Обидва матчі можна подивитися на платформі Setanta Sports, а гру Арсенал – Брайтон покаже і MEGOGO.

Стартовий склад Арсенала на Брайтон:

Стартовий склад Брентфорда на Астон Віллу.