Воскресенье в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги предлагает немало интересного для украинских фанатов. Составы и ссылки на прямые трансляции – в этой новости на Футбол 24.

Сегодня в 16:00 свои матчи проводят две команды наших легионеров. Арсенал Александра Зинченко принимает Брайтон Роберто Де Дзерби. Астон Вилла в прошлом туре сняла скальп как раз "канониров", а на этот раз приехала к другому украинцу – Егору Ярмолюку из Брентфорда.

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Зинченко после отдыха в ЛЧ вернулся в основу Арсенала. Артета полностью повторил состав, который проиграл Вилле. Ярмолюк же второй матч подряд начнет со скамьи запасных.

Оба матча можно посмотреть на платформе Setanta Sports, а игру Арсенал – Брайтон покажет и MEGOGO.

Стартовый состав Арсенала на Брайтон:

Стартовый состав Брентфорда на Астон Виллу.