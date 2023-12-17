Зинченко после отдыха в основе, Ярмолюк не смог убедить тренера Брентфорда: составы команд украинцев на матчи АПЛ
Воскресенье в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги предлагает немало интересного для украинских фанатов. Составы и ссылки на прямые трансляции – в этой новости на Футбол 24.
Сегодня в 16:00 свои матчи проводят две команды наших легионеров. Арсенал Александра Зинченко принимает Брайтон Роберто Де Дзерби. Астон Вилла в прошлом туре сняла скальп как раз "канониров", а на этот раз приехала к другому украинцу – Егору Ярмолюку из Брентфорда.
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Зинченко после отдыха в ЛЧ вернулся в основу Арсенала. Артета полностью повторил состав, который проиграл Вилле. Ярмолюк же второй матч подряд начнет со скамьи запасных.
Оба матча можно посмотреть на платформе Setanta Sports, а игру Арсенал – Брайтон покажет и MEGOGO.
Стартовый состав Арсенала на Брайтон:
Стартовый состав Брентфорда на Астон Виллу.