Борнмут вдома поступився Ліверпулю (0:4) в рамках 21 туру АПЛ. Звіт про матч і гру Іллі Забарного читайте на "Футбол 24".

Борнмут прекрасною серією завершив минулий рік і вибрався з небезпечної зони. Були перемоги над Ньюкаслом і МЮ, тому Ліверпуль сьогодні не міг завчасно записувати собі три очки. Мерсисайдці очолюють турнірну таблицю АПЛ.

Юрген Клопп має серйозні кадрові втрати: Салах поїхав на КАН, а Александер-Арнольд і Робертсон травмовані. На флангах оборони вийшли Бредлі та Гомес. Борнмут також мусить обходитися без африканців, травмованого Керкеза та дискваліфікованого Сенессі.

Борнмут старався грати сміливо та будувати атаки під пресингом Ліверпуля. Виходило непогано. У перші 20 хвилин гості не завдали жодного удару, після чого з'явилися погані спроби Нуньєса. "Вишням" довелося сісти глибше в оборону, однак вони нічого не дозволяли створити біля власних воріт.

Щоправда, самі господарі також не мали моментів. Найкращу атаку переведенням на лівий фланг започаткував Забарний, але Аліссон добрався до м'яча ще перед ударом. Борнмут дав хороший бій у першому таймі, а в другому все змінилося.

Ліверпуль забив швидкий гол по перерві – Жота зручно віддав Нуньєсу, а уругваєць покотив м'яч у кут. Відчувши впевненість, мерсисайдці підняли темп і почали створювати моменти. Гостро двічі завершував Бредлі. Гості претендували на пенальті, коли Жота впав після зіткнення з Забарним на лінії штрафного.

У середині другого тайму Ліверпуль подвоїв перевагу. Забарний нав'язав боротьбу Нуньєсу і разом з опонентом впав на газон. Гакпо підхопив м'яч і знайшов пасом Жоту, а той відзначився. Наприкінці зустрічі Жота та Нуньєс оформили дублі та встановили підсумковий рахунок.

Ліверпуль набрав 48 очок і закріпився на вершині турнірної таблиці АПЛ – 5 балів відриву від Арсенала та Манчестер Сіті, в якого гра в запасі.

Забарний традиційно вийшов у старті "вишень", але отримав нового партнера – Мефама. Українець видав низьку для центрального захисника точність передач (71%), однак це пояснюється завданням тренера розпочинати атаки дальніми передачами (10 лонгболів).

Ілля кілька разів чудово прочитав гру та обірвав атаки Ліверпуля, а в епізодах з пропущеними голами навряд чи міг зорієнтуватися краще (хоча тримав якраз Нуньєса). Забарний догравав на правому фланзі оборони, бо Аронс через травму пішов з поля, залишивши Борнмут в меншості. Оцінки статистичних порталів не могли бути високими: SofaScore – 6.2, WhoScored – 5.6, FotMob – 5.5.