Игроки лондонского клуба продолжают радовать болельщиков разнообразными конкурсами. На этот раз, кроме техники, надо было продемонстрировать еще и интеллект.

Очередной челлендж решили устроить трое футболистов Арсенала – Роб Холдинг, Гранит Джака и Александр Зинченко. Суть соревнования заключалась в том, чтобы одновременно с набиванием мяча на обеих ногах вспоминать названия городов.

"Гвардиола совершил большую ошибку": скандальный экс-тренер сборной Англии – о роли Зинченко в Арсенале

Победу в футбольно-географическом конкурсе одержал наш соотечественник – англичанин и швейцарец назвали 10 и 11 городов соответственно, в свою очередь в активе украинца 13 населенных пунктов.

Интересно, что даже в таком шуточном соревновании Зинченко пытался донести до всех, что оккупированные ныне Россией Донецк, Симферополь, Ялта и Севастополь – это украинские города.

Арсенал разделил очки с Саутгемптоном в битве с 6 голами – Зинченко и Ко едва не вырвали победу с 1:3 после перерыва