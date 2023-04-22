Саутгемптон втримав очки на Емірейтс у фантастичній перестрілці, закрутивши інтригу в чемпіонських перегонах до максимуму. Звіт читайте на "Футбол 24".

Арсенал суттєво погіршив своє становище у битві за чемпіонство, розділивши очки з Вест Хемом тиждень тому. Взнаки далася відсутність Зінченка, нераціональне використання Тірні та психологічні проблеми. Як наслідок, за п'ять днів до ключового матчу на Етіхаді лондонці мали відрив у чотири очки при матчі "містян" у запасі.

Домашній поєдинок проти Саутгемптона мав пройти значно краще, адже в стартовий склад повернувся Зінченко. М'язова травма українця або була несерйозною, або ж підготовку форсували. Зате в основі не було його партнера по лівому флангу – Джака прихворів, поступившись місцем Фабіу Вієйрі.

Початок зустрічі шокував публіку на Емірейтс. Вже на 27-й секунді Ремсдейл подарував Саутгемптону гол, викотивши пас прямо в ногу Алькарасу. Карлос майстерно поклав м'яч у дальній кут – 0:1. Таким чином, Арсенал пропустив два найшвидші голи у поточному сезоні АПЛ (на 9-й секунді від Борнмута й на 27-й від "святих").

На 14-й же хвилині шок перейшов у паніку. Алькарас додав до свого активу ще й асист, розрізною передачею організувавши Волкотту вихід віч-на-віч – 0:2! Тео забив колишній команді, ставши четвертим бомбардиром в історії Емірейтс Стедіум (39 голів). Вище за нього тільки Жиру (40), Обамеянг (43) та Ван Персі (46).

Одразу після пропущеного м'яча Зінченко по-капітанськи зібрав коло себе команду й почав її заряджати (хоча капітаном є Едегор). Це було доволі ефектно.

Що найбільш важливо, спіч Зінченка виявився ефективним. Вже на 18-й хвилині Зінченко оббіг захисника у штрафному та небезпечно прострілив на дальню стійку – ніхто не замкнув. Ще за дві хвилини Олександр зіграв у класичному стилі, що одразу вилилось у взяття воріт.

Українець із опорної зони віддав пас крізь середню лінію на Едегора, а той запустив у прохід Сака. Букайо увірвався на правий край карного майданчика, хитнув суперника й виконав передачу на 11 метрів – Мартінеллі опинився саме там, потужно пробивши з льоту. 1:2!

Сака і Мартінеллі повторили рекорд Руні й Кріштіану із сезону 2006/07 Вони стали лишень другою парою одноклубників віком до 21 року, яким вдалося оформити 20+ залучень до взяття воріт. Щоправда, вже на 26-й хвилині Ельюнуссі міг зіпсувати настрій цій парочці, прийнявши подачу на дальню стійку й вистріливши у ближню дев'ятку – Ремсдейл парирував!

Після цього Арсенал остаточно перейшов до домінування. Особливо яскраво проявляли себе Едегор, Зінченко, Вайт та Мартінеллі, які виконували величезну кількість просувань м'яча й відчайдушно вступали у контрпресинг. Втім, моментів довгий час не виникало, чому неабияк сприяла травма Беднарека (лікарі чаклували над ним аж 7 хвилин).

Ян оговтався і рвався на поле, як навіжений, однак лікарі не пустили. Після падіння існував ризик травми шиї. Польського захисника замінив Чалета-Цар.

If this was Kane every rival fan and media outlet would be all over this…



Disgusting from Martinelli, should have received a red card pic.twitter.com/qxmGjbl3MQ — (@axelthfc) April 21, 2023

Аж перед перервою Арсенал міг реально зрівняти рахунок – Вайт замкнув подачу Сака з кутового, переправивши м'яч у дальній кут, але Алькарас виніс м'яч зі стрічки воріт! Крім того, одна з подач Мартінеллі ледь не залетіла в дальню дев'ятку. Зрештою, відпочивати команди пішли за мінімальної переваги Саутгемптона.

У першому таймі в складі "канонірів" явно провалювався Вієйра, який погано сканував поле, ухвалював банальні рішення, а іноді діяв просто бездарно. Втім, Мікель Артета залишив Фабіу на полі. Його візаві, своєю чергою, зробив несподіваний хід – прекрасного Алькараса замінив центрбек Лянко.

Вочевидь, Рубен Селлес очікував навали від Арсенала, однак нічого подібного не сталося. Лондонцям критично бракувало динаміки й загострюючих передач – а про моменти взагалі мовчимо. У перші 15 хвилин по перерві господарі не провели жодного удару й зробили всього 8 дотиків до м'яча у штрафному.

Виключенням могла стати стійка, у яку влучив Сака після переведення від Мартінеллі. Втім, даний постріл не пішов у статистику, адже Габі випустив м'яч за межі поля. Перший удар у другому таймі "каноніри" завдали аж на 70-й хвилині, однак на той момент вже можна було й не грати.

На 66-й хвилині Саутгемптон забив гол. Гості заробили кутовий, подачу з якого Белла-Коча скинув на дальню стійку. На замиканні ж опинився Чалета-Цар, який замінив Беднарека – 1:3! "Святі" забили з перших же двох дотиків до м'яча у штрафному Арсенала по перерві.

До речі, вони стали першою в історії командою з дна таблиці АПЛ, якій вдалося забити три голи у ворота лідера.

Емірейтс затих. Відродити інтригу на 69-й хвилині міг Жезус, який замкнув закидання від Мартінеллі на дальній стійці. Втім, бразилець по горобцях. Мікель Артета ж на 72-й хвилині зняв з пробігу Зінченка, випустивши Нкетію. До речі, Едді підозрюють у початку анонімної реп-кар'єри.

Арсенал на 70-х хвилинах володів м'ячем 93% ігрового часу, та і потім не опускався нижче 75%. У господарів були якісь спорадичні підходи до карного майданчика, але психологічно команда вже була зломлена. Жодного дійсно небезпечного моменту біля воріт Базуну до 85-ї хвилини не створили. Здавалося, що це кінець.

Втім, "каноніри" знайшли в собі сили на камбек! На 88-й Едегор скоротив відставання в рахунку, класним ударом з-за меж штрафного поціливши під дальню стійку. А ще за дві хвилини Сака розстріляв ворота, зігравши на добиванні після пострілу свіжого Нелсона – 3:3!

У ворота Саутгемптона мав і четвертий залітати! Троссар, який замінив Вієйру, на 93-й хвилині потужно пробив з дистанції й влучив у поперечину! За дві хвилини після його удару Нелсон підхопив відскок у карному майданчику й вистрілив у ближній кут, однак завдяки підкату від Вокера-Пітерса м'яч пройшов у сантиметрах від каркасу! Після цього сталося ще кілька моментів, але фінальний свисток зафіксував нічию.

Підопічні Мікеля Артети залишаються на вершині турнірної таблиці, однак Манчестер Сіті відстає на п'ять залікових балів при двох матчах у запасі. Таким чином, "канонірам" задля збереження лідерства необхідно перемагати Гвардіолу на Етіхаді.