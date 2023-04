Арсенал суттєво погіршив своє становище у битві за чемпіонство, розділивши очки з Вест Хемом тиждень тому. Взнаки далася відсутність Зінченка, нераціональне використання Тірні та психологічні проблеми. Як наслідок, за п'ять днів до ключового матчу на Етіхаді лондонці мали відрив у чотири очки при матчі "містян" у запасі.

Домашній поєдинок проти Саутгемптона мав пройти значно краще, адже в стартовий склад повернувся Зінченко. М'язова травма українця або була несерйозною, або ж підготовку форсували. Зате в основі не було його партнера по лівому флангу – Джака прихворів, поступившись місцем Фабіу Вієйрі.

Початок зустрічі шокував публіку на Емірейтс. Вже на 27-й секунді Ремсдейл подарував Саутгемптону гол, викотивши пас прямо в ногу Алькарасу. Карлос майстерно поклав м'яч у дальній кут – 0:1. Таким чином, Арсенал пропустив два найшвидші голи у поточному сезоні АПЛ (на 9-й секунді від Борнмута й на 27-й від "святих").

На 14-й же хвилині шок перейшов у паніку. Алькарас додав до свого активу ще й асист, розрізною передачею організувавши Волкотту вихід віч-на-віч – 0:2! Тео забив колишній команді, ставши четвертим бомбардиром в історії Емірейтс Стедіум (39 голів). Вище за нього тільки Жиру (40), Обамеянг (43) та Ван Персі (46).

Одразу після пропущеного м'яча Зінченко по-капітанськи зібрав коло себе команду й почав її заряджати (хоча капітаном є Едегор). Це було доволі ефектно.

Що найбільш важливо, спіч Зінченка виявився ефективним. Вже на 18-й хвилині Зінченко оббіг захисника у штрафному та небезпечно прострілив на дальню стійку – ніхто не замкнув. Ще за дві хвилини Олександр зіграв у класичному стилі, що одразу вилилось у взяття воріт.

Українець із опорної зони віддав пас крізь середню лінію на Едегора, а той запустив у прохід Сака. Букайо увірвався на правий край карного майданчика, хитнув суперника й виконав передачу на 11 метрів – Мартінеллі опинився саме там, потужно пробивши з льоту. 1:2!

Сака і Мартінеллі повторили рекорд Руні й Кріштіану із сезону 2006/07 Вони стали лишень другою парою одноклубників віком до 21 року, яким вдалося оформити 20+ залучень до взяття воріт. Щоправда, вже на 26-й хвилині Ельюнуссі міг зіпсувати настрій цій парочці, прийнявши подачу на дальню стійку й вистріливши у ближню дев'ятку – Ремсдейл парирував!

Після цього Арсенал остаточно перейшов до домінування. Особливо яскраво проявляли себе Едегор, Зінченко, Вайт та Мартінеллі, які виконували величезну кількість просувань м'яча й відчайдушно вступали у контрпресинг. Втім, моментів довгий час не виникало, чому неабияк сприяла травма Беднарека (лікарі чаклували над ним аж 7 хвилин).

Ян оговтався і рвався на поле, як навіжений, однак лікарі не пустили. Після падіння існував ризик травми шиї. Польського захисника замінив Чалета-Цар.

