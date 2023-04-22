"Можливо, Артета був єдиним менеджером, якому Гвардіола продав би цих двох гравців. Але, думаю, це більше не повториться.

Легенда МЮ розкритикував Зінченка за імпровізовану нараду в матчі з Саутгемптоном: "Це надзвичайно дивно"

Дійсно, Зінченко та Жезус повністю переломили хід боротьби за титул цього сезону, і рішення Сіті продати Арсеналу цих гравців мало негативні наслідки для "містян".

Звичайно, було важко передбачити, що команда, яка посіла п'яте місце минулого сезону, миттєво стане претендентом на титул, але гравці світового класу можуть трансформувати таку команду. Гвардіола зробив велику помилку, продавши супернику двох зіркових гравців, і ми майже впевнені, що він більше не повторить таку ж помилку", – цитує Еллардайса The Boot Room.

Нагадаємо, обоє футболістів виступали за Манчестер Сіті (ставши у складі "містян" 4-разовими чемпіонами Англії), а у липні 2022 року разом перейшли в Арсенал. Жезус обійшовся "канонірам" у 52 мільойни євро, а Зінченко – у 35 мільйонів.

До слова, напередодні Арсенал на останніх хвилинах врятувався від поразки з Саутгемптоном (3:3), розписавши третю нічию поспіль. У турнірній таблиці АПЛ "каноніри" продовжують йти першими, однак за втраченими очками вже поступаються Манчестер Сіті одним пунктом (у "містян" дві гри у запасі, одна з яких проти Зінченка і Ко).

Арсенал розділив очки з Саутгемптоном у битві з шістьма голами – Зінченко і Ко ледь не вирвали перемогу з 1:3 по перерві