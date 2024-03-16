Півзахисник Арсенала Олександр Зінченко розповів, як перемогти балканців у півфіналі плей-офф відбору за вихід на Євро-2024.

"Я думаю, що нам не потрібно дивитися на рівень Боснії і Герцеговини, а треба готуватися самим і показати свою найкращу гру.

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Якщо ми будемо сконцентровані на собі, то зможемо продемонструвати набагато більше, ніж очікують уболівальники", – цитує Зінченка офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, Олександр став першим легіонером, який приєднався до тренувального табору "синьо-жовтих" в іспанській Марбельії.

Поєдинок з боснійцями відбудеться 21 березня у місті Зениця на стадіоні Біліно Поле. Його переможець через 5 днів у фінальному протистоянні плей-офф відбору на Євро-2024 вдома зіграє проти переможця пари Ізраїль – Ісландія.

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