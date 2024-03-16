Полузащитник Арсенала Александр Зинченко рассказал, как победить балканцев в полуфинале плей-офф отбора за выход на Евро-2024.

"Я думаю, что нам не нужно смотреть на уровень Боснии и Герцеговины, а надо готовиться самим и показать свою лучшую игру.

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Если мы будем сконцентрированы на себе, то сможем продемонстрировать намного больше, чем ожидают болельщики", – цитирует Зинченко официальный сайт УАФ.

Напомним, Александр стал первым легионером, который присоединился к тренировочному лагерю "сине-желтых" в испанской Марбельи.

Поединок с боснийцами состоится 21 марта в городе Зеница на стадионе Билино Поле. Его победитель через 5 дней в финальном противостоянии плей-офф отбора на Евро-2024 дома сыграет против победителя пары Израиль – Исландия.

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