Головний тренер збірної Боснії і Герцеговини Саво Мілошевіч залишився незадоволений тим, що ЗМІ пишуть про його команду.

"Неважливо, скільки коштують українські гравці і де вони грають. Їхня ринкова вартість лише означає, що вони мають гарну індивідуальну якість.

"Україна має найреальніші шанси пробитися на Євро-2024": Тедеско розсипався у компліментах команді Реброва

Таку команду можна перемогти, якщо добре грати як команда.

Я читав дещо з того, що було написано в їхніх ЗМІ. Мені здається, що вони нас трохи недооцінюють. Я радий цьому. Я не люблю відповідати в ЗМІ. Ми дамо відповідь на полі", – сказав Мілошевіч в інтерв'ю TV N1 Sarajevo.

Нагадаємо, поєдинок між Боснією і Україною відбудеться 21 березня в місті Зениця на стадіоні Біліно Поле. Його переможець через 5 днів у фінальному протистоянні плей-офф відбору на Євро-2024 вдома зіграє проти переможця пари Ізраїль – Ісландія.

Боснія і Герцеговина – Україна: суперник офіційно оголосив заявку на матч – з Джеко, П'янічем і подвійним підсиленням