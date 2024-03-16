"Важко відповісти, хто з цієї четвірки (Боснія і Герцеговина, Ізраїль, Ісландія та Україна, – прим.) є головним претендентом на місце у заповітній четвірці. Адже на кону кожна з команд має участь у європейській першості, а це гордість і престиж для будь-якої збірної. Природно, що в такій ситуації кожна з них викладатиметься в цих поєдинках максимально. І тут уже багато залежатиме від настрою, мотивації та готовності команд.

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Однак, на мій погляд, найреальніші шанси пробитися на Євро до Німеччини має все-таки збірна України. І не тільки тому, що на папері її склад виглядає дещо кращим. За останні 2–3 роки у складі цієї збірної з'явилася ціла група молодих талановитих футболістів, які знайшли своє місце у дуже серйозних клубах Європи, де вони стали не простими статистами, а лідерами й авторитетами, про яких говорить вся футбольна Європа. Коли кістяк твоєї збірної складають гравці, які виступають у п'ятірці найсильніших чемпіонатів континенту, це вже серйозний і вагомий аргумент.

Але для мене важливий і інший момент – це стиль гри команди, її футбольна філософія та пріоритети. Футбол, у який сьогодні грає збірна України, – це сучасний, модерний, європейський рівень. Це дух часу. Можливо, в українців не завжди і не все виходить, але ця команда на правильному шляху, а тому і логічний прогрес, який ми спостерігаємо в її грі останніми роками", – сказав Тедеско у коментарі Zbirna.com.

Нагадаємо, збірна України 21 березня в рамках плей-офф відбору на Євро-2024 зіграє з Боснією і Герцеговиною. У разі успіху "синьо-жовті" через 5 днів у фінальному протистоянні зустрінуться з переможцем пари Ізраїль – Ісландія. Якщо Україна проб'ється на чемпіонат Європи, то потрапить у групу до Бельгії, Румунії та Словаччини.

Боснія і Герцеговина – Україна: де дивитися матч плей-офф за Євро-2024