Три очки у поєдинку з "синіми" дозволили Арсеналу обійти Манчестер Сіті на 2 очки і повернутися на вершину АПЛ. Щоправда, у команди Хосепа Гвардіоли є дві гри в запасі. Зінченко переконаний, що "каноніри", які тривалий час очолювали турнірну таблицю, ще мають шанси на чемпіонство.

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"В АПЛ все може статися. Потрібно вірити до кінця, битися, працювати на максимумі та концентруватися на своїй меті. Чемпіонство не в наших руках, але все можливо. Якщо не вірити, немає сенсу навіть старатися тоді. Подивимось, як все складеться.

Чи буду фанатом Вест Хема (в матчі з Манчестер Сіті)? Я – фанат Арсенала", – заявив Зінченко.

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