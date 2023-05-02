Арсенал у минулому турі вирішив завдання щодо потрапляння у Лігу чемпіонів, однак команда Мікеля Артети ще зберігала шанси на золото АПЛ. Нехай і примарні. Щоправда, для початку потрібно було перервати 4-матчеву безвиграшну серію – і саме тому домашній поєдинок проти Челсі мав завершуватись виключно перемогою.

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Лишень один українець потрапив у старт

Мікель Артета після фіаско на "Етіхаді" вдався до серйозної ротації. На банку присіли Мартінеллі, Партей і Холдінг, а замість них в основі з'явились Троссар, Жоржінью й Ківіор відповідно. Олександр Зінченко також вийшов у старті.

Ігрова модель "гармашів" при цьому особливих змін не зазнала – і не просіла у якості, хоча відсутність Мартінеллі ризикувала вдарити по гнучкості й ефективності лівого флангу атаки. Магічний трикутник із Зінченком і Джакою при підтримці Жезуса працював, як слід.

Можливо, тренерський штаб господарів провів таку серйозну ротацію, адже не вважав Челсі хоча б середняком АПЛ. З моменту повернення Френка Лемпарда "пенсіонери" не виграли жодного матчу, маючи статистику аутсайдера – навіть за очікуваними показниками.

Мудрик у старт гостей не потрапив, залишившись у запасі. В цілому, склад Челсі не здивував, за виключенням позиції нападника – її довірили Обамеянгу. Публіку на "Емірейтс" просили поважно поставитись до колишнього форварда Арсенала, однак трибуни глузували й освистували габонця.

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Перший тайм: Едегор і Джака порвали Челсі, Зінченко – на своєму звичному рівні

Формально у Челсі було два удари до перерви, однак перший стався ще на 1-й хвилині. Це був постріл Енцо Фернандеса метрів з 25-ти, який заблокували. Другий момент гостей виявився значно гострішим – Чілвелл відібрав м'яч у Сака й спокійно пронісся лівим флангом у штрафний, звідки пробив у дальній верхній кут. Ремсдейл парирував.

На цьому приємності для Челсі в першому таймі завершились. Команда Френка Лемпарда виглядала, як справжній "колгосп" – "пенсіонери" важко виходили з-під пресингу, самі не могли затиснути суперника, а проходи Мадуеке по флангу не створювали жодної гостроти.

Особливо смішила карта дій Обамеянга – єдиний дотик до м'яча у штрафному являв собою невдало оброблений пас, який вилетів за межі поля.

Арсенал же зіграв свій звичний матч. Такий, як до кризи. Білд-ап у схемі 2-3-5 або 3-2-5, заповнення усіх вертикалей в позиційній атаці, перевантаження зон, інтенсивний пресинг та контрпресинг, передачі крізь лінії у виконанні Зінченка, відкривання Джаки під них, вривання Едегора з глибини – все це працювало на високому рівні.

До речі, про Зінченка. Українець провів черговий блискучий тайм. Зробив 55 дотиків до м'яча (в АПЛ 80+ за матч вважають дуже високим показником), віддав 47 пасів (42 точних), виконав два успішних відбирання (з трьох спроб), виграв єдину верхову дуель і одного разу виніс м'яч з оборони. Круто!

Як наслідок, Арсенал створив купу моментів. Вже на 5-й хвилині невдала скидка гостей завершилась пострілом Джаки з мінімальної відстані (Кепа парирував), а на 15-й Джака викотив передачу крізь лінію карного майданчика під замикання Сака – Кепа витягнув з-під поперечки.

Зрештою, на 18-й хвилині простріл Джаки з лівого флангу промайнув повз двох захисників Челсі й завершився ударом Едегора у дотик – 1:0!

Точно таким же був і другий гол, проведений на 32-й хвилині, тільки тепер Мартін забивав з 11-ти метрів. 2:0. На 34-й же хвилині справа дійшла до розгрому – Вайт виконав подачу на дальню стійку, Жезус скинув її Джаці, а той бахнув у захисника. Габі підхопив відскок і розстріляв ворота. 3:0!

Після цього міг і Сака забивати, однак його удар знову парирував Кепа. Зрештою, відпочивати команди відправились за рахунку 3:0 на табло. Варто зазначити, що при першому взятті воріт Зінченко віддав передгольову передачу, а перед другим Олександр запустив комбінацію з Жезусом і Джакою (вони сформували трикутник).

Ложка дьогтю для "канонірів"

Перший тайм відверто тішив живістю футболу Арсенала. Команда знову була агресивною, швидкою та ефективною, що сильно контрастувало з аморфністю на "Етіхаді". Втім, старі проблеми "гармашів" нікуди не поділись.

Відсутність Саліба все так же залишається помітною. В деяких епізодах на власній половині поля не вистачало його читання гри, а без першої передачі Вільяма доводилось опускатись вниз Жоржінью й Зінченку. У матчі проти Челсі це не так давалося взнаки через поганий пресинг гостей, але в поєдинку проти сильнішого опонента ця проблема виникне.

Аналогічно з пресингом Арсенала – Челсі дозволяв себе затискати, але з Салібою в складі "каноніри" ще агресивніші.

Другий тайм подарував багато простору. Зінченко привіз гол, Мудрик був активним – в цілому все могло завершитись краще

На початку другого тайму Арсенал мав добивати Челсі. На 51-й хвилині Габріел замикав подачу Троссара з кутового, однак Тьягу Сілва вибив м'яч з лінії воріт. На 52-й Джака переграв Фофана на лінії штрафного й бахнув у лівий кут – Кепа парирував!

На 54-й же навіс з корнера завершився скидкою на дальню стійку з ударом Жезуса, але Габі запустив м'яч по горобцях.

Після цього гра дещо вирівнялась. На полі стало більше простору. Особливо багато його виникало на фланзі Вайта, однак у ворота "канонірів" прилетіло із зони Зінченка. На 65-й Ноні вискочив з-за спини Олександра, прийняв закидання від Ковачіча й переграв Ремсдейла – 3:1!

Гол, звісно, на совісті Сашка, однак партнери теж могли зіграти краще, не даючи Матео спокійно запускати діагональ. Загалом, після 60-х хвилин Арсенал відверто розслабився, що не дуже красить претендента на чемпіонство – але за рахунку 3:0 це можна зрозуміти.

На жаль, після забитого м'яча Челсі не притиснув Арсенал. В останні півгодини гра була динамічною, з великою кількістю контрвипадів, однак чогось небезпечного на полі вже не відбувалось. Зінченко покинув поле на 73-й хвилині з крутою статистикою (кілька разів шикарно відпрацював при контрпресингу), але і з гольовою помилкою.

Олександр став другим за кількістю та якістю просувань м'яча. В його активі – три відбирання у чотирьох епізодах, три виноси, три перемоги у верхових дуелях (у трьох епізодах), три виграшних єдиноборства з п'яти та одне перехоплення

За дві хвилини до цього Мудрик замінив Стерлінга. Цифри в українця непогані – 4 втрати при 12 дотиках, 5 точних пасів з 6-ти, 1 зароблений на собі фол, 2 точних кроси, 2 передачі під удар з гри + 1 зі штрафного.

Один із його проходів лівим флангом завершився вдалою подачею на Хаверца, а той навіть пробив у руки Ремсдейлу. Інший міг навіть до удару призвести, але Вайт встиг вибити м'яч з-під Михайла. Зате не було пострілів по воротах та вдалих обіграшів 1-в-1.

Та і загалом цифри не відображають реального стану речей на полі. Передачі Мудрика під загострення – це один стандарт, один навіс і одне закидання з центру поля (найбільш цікаве й перспективне). Мудрик не сильно допоміг Челсі, хоча його активність була помітною.

Трибини "Емірейтс" не обділили увагою Мудрика. В обличчя українцю світили лазером, а вболівальники співали "Тим мав підписувати контракт з Арсеналом". Дмитро Джулай в трансляції додав: "...ніби Михайло сам цього не знає".

Його англійський колега покепкував з обох: "Тепер вже не важливо, що Мудрик обрав Челсі, а не Арсенал. Вони виграють однакову кількість трофеїв цього сезону"

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Арсенала з рахунком 3:1. "Каноніри" набрали 78 очок і повернули лідерство в АПЛ, випереджаючи Ман Сіті на два залікових бали. Втім, у "містян" аж дві гри в запасі.

Зінченко – ключовий гравець Арсенала: створив магічний трикутник, найважливіший на м'ячі, погана оборона – міф