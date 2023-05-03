Вінгер збірної України розпочав гру в запасі. У другому таймі, за рахунку 3:1 на користь Арсенала, Френк Лемпард таки випустив Мудрика на поле. Йшла 71 хвилина гри.

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Публіка на стадіоні зустріла Михайла не надто тепло. Українець регулярно отримував порцію свисту, коли перебував із м'ячем. Не обійшлося і без пісень зі словами: "Тобі треба було переходити в Арсенал". А в одному з епізодів Мудрику засвітили в обличчя лазером – до такого вінгер точно не звик за час виступів у чемпіонаті України.

Після гри Михайло не залишив без уваги цей момент. "Нічого страшного", – написав українець в Instagram, додавши фото моменту з лазером.

Як відомо, взимку Мудрик хотів перейти саме в Арсенал, однак Челсі в останній момент розпочав перемовини з Шахтарем і перехопив українця. "Пенсіонери" заплатили за Мудрика 70 мільйонів євро, а з урахуванням бонусів сума може зрости до 100 мільйонів. Вінгер зіграв за "синіх" 14 поєдинків, віддав 2 асисти.

Арсенал переміг Челсі й повернув лідерство – Зінченко допоміг з двома голами й привіз один, Мудрик дав три паси під удар