Лондонський Арсенал прагне зберегти Олександра Зінченка, який проводить у команді лише другий сезон.

У гравця збірної України ще є тривалий контракт із "канонірами", проте віце-чемпіон Англії планує продовжити співпрацю з 26-річним Зінченком. Арсенал готовий розпочати з українцем перемовини про підписання нової угоди. Про це повідомив журналіст Ніколо Скіра у Twitter.

Арсенал розтрощив Борнмут – Зінченко близький до гола й асиста, парад пенальті, забив навіть Хаверц, Забарний не винен

За його словами, лондонський клуб хоче підписати з Зінченком контракт ще на 2 роки – до літа 2028-го. Нещодавно Арсенал продовжив угоду з півзахисником Мартіном Едегором, а найближчим часом зробить те саме з контрактом оборонця Бена Вайта.

Нагадаємо, Зінченко перебрався в Арсенал з Манчестер Сіті влітку 2022 року за 35 мільйонів євро. Чинний контракт гравця збірної України розрахований до літа 2026-го. У поточному сезоні Олександр зіграв за "канонірів" 8 матчів, результативними діями не відзначався.

"Єзерський – людина слова": юний українець із Чехії пробігає 30 метрів за 4 секунди, зацікавив Вердер і не тільки