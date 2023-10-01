У игрока сборной Украины еще есть длительный контракт с "канонирами", однако вице-чемпион Англии планирует продолжить сотрудничество с 26-летним Зинченко. Арсенал готов начать с украинцем переговоры о подписании нового соглашения. Об этом сообщил журналист Николо Скира в Twitter.

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По его словам, лондонский клуб хочет подписать с Зинченко контракт еще на 2 года – до лета 2028-го. Недавно Арсенал продлил соглашение с полузащитником Мартином Эдегором, а в ближайшее время сделает то же с контрактом защитника Бена Уайта.

Напомним, Зинченко перебрался в Арсенал из Манчестер Сити летом 2022 года за 35 миллионов евро. Действующий контракт игрока сборной Украины рассчитан до лета 2026-го. В текущем сезоне Александр сыграл за "канониров" 8 матчей, результативными действиями не отмечался.

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